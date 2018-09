Bauarbeiten an Ennstalstrecke: Schienenersatzverkehr eingerichtet

Der Zeitraum wird für Arbeiten an der gesamten Strecke genutzt. Die ÖBB bitten um Verständnis und ersuchen Kunden, längere Reisezeiten einzuplanen und sich im Vorfeld zu informieren.

Schienenersatzverkehr und Fahrplanänderungen

Für Nah- und Fernverkehrszüge wird vom 10. bis 29. September 2018 zwischen Bischofshofen und Stainach-Irdning ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Intercity- und Eurocity-Züge von Salzburg nach Graz haben aufgrund des Schienenersatzverkehrs eine um 25 Minuten spätere Ankunft in Graz. Die Direktzüge ab Graz in Richtung Salzburg haben in der Steiermark eine um 25 Minuten vorverlegte Abfahrtszeit.

Ennstalstrecke: Zahlen, Daten, Fakten

Mandling: 1.970 Meter Schienen samt Untergrund werden neu verlegt. 5.500 Tonnen Frostkoffer, 4.500 Tonnen Gleisschotter und 1.690 Stück Schwellen werden ausgetauscht

Radstadt: Gleisneulage mit 1.850 Meter Schienen, 5.000 Tonnen Frostkoffer, 4.600 Tonnen Gleisschotter, 1.520 Stück Schwellen

Altenmarkt im Pongau: Modernisierung und Erneuerung von Eisenbahnkreuzungen

Zwischen Eben und Altenmarkt im Pongau: Erneuerung von Durchlässen, Kabeltrögen und Entwässerungsanlagen

Wartungsarbeiten und Inspektionen an Bahnanlagen im gesamten Streckenabschnitt

Grünschnitt, Mäh- und Mulcharbeiten sowie Baumschnitt zur Sicherung der Strecke

Kundeninformation der ÖBB

Die Kundeninformation zu den Fahrplanänderungen erfolgt durch Plakate an den Bahnhöfen, Durchsagen im Zug bzw. im Internet unter www.oebb.at oder telefonisch beim Kundenservice unter 05-1717. Fahrgäste werden ersucht, in diesem Zeitraum die geänderten Reisebedingungen zu berücksichtigen sowie Kundenwege, Hinweisschilder und Aushänge vor Ort zu beachten.