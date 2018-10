Bauarbeiten der Deutschen Bahn am “Deutschen Eck” verzögern sich

ÖBB-Züge werden einen Tag länger als geplant umgeleitet. - © ÖBB/Kapferer

Die Bauarbauten der Deutschen Bahn (DB) am “Deutschen Eck” verzögern sich um einen Tag. Die Strecke zwischen Kufstein und Salzburg kann daher erst am 2. November wieder freigegeben werden, teilten die ÖBB am Mittwoch mit. Die Fahrplanänderungen im Fernverkehr blieben daher auch am Allerheiligentag bestehen.