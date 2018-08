Bauarbeiter starb auf Kran: Erst am nächsten Tag entdeckt

In Wien starb ein Bauarbeiter auf einem Kran. - © Bilderbox/Symbolbild

Ein 62 Jahre alter Mann ist auf einem 40 Meter hohem Kran in Wien-Hietzing verstorben. Der Tote wurde von seinen Kollegen offenbar erst am nächsten Tag entdeckt. Höhenretter der Berufsfeuerwehr rückten am Mittwoch mit einer Teleskopmastbühne aus und stiegen gemeinsam mit der Seiltechnik-Einsatzgruppe der Berufsrettung auf und bargen den Verstorbenen, berichteten die Blaulichtorganisationen.