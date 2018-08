Baustelle auf der Salzachbrücke: Blitzer wechselt die Seiten

Seit Mitte Juni wird auf der A1 der Abschnitt bei der Salzachbrücke saniert. Aufgrund der Verkehrssituation wird hauptsächlich in den Nachtstunden gearbeitet.

Tempo 60 zur Sicherheit der Arbeiter

Konkret werden sogenannte Fahrbahnübergänge (Dehnfugen) erneuert, die Bewegungen der Brücke erlauben und somit weniger Lärm auf und neben der Autobahn bringen. Nach Austausch aller Fahrbahnübergänge wird noch der gesamte Fahrbahnbelag auf der Salzachbrücke erneuert. Die Arbeiten werden noch den ganzen Sommer andauern.

Um während dieser Zeit die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und Bauarbeiter zu erhöhen, wurde ein Tempolimit von 60 km/h eingerichtet. Die Geschwindigkeitsbeschränkung wird mit einem Radargerät überwacht. “Der Blitzer ist nahezu im Dauereinsatz”, wie Autobahnmeister Gregor Jadin gegenüber SALZBURG24 sagt. “Vor allem Nachts jagen manche mit bis zu 120 km/h durch den Bereich”, so Jadin, “da kann man nur froh sein, dass bislang entlang der Baustelle nichts passiert ist.”

Blitzer: Strafen in sechsstelliger Höhe

Eine Summe im sechsstelligen Bereich sei in den vergangenen Wochen bereits an Strafen ausgestellt worden. Bislang blitzte es in Fahrtrichtung Salzburg, nun wurde das Gerät auf die andere Seite der Autobahn – kurz nach der Messeabfahrt – gestellt.

“Kommende Woche, wenn die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Linz beginnen, wird das Gerät eingeschaltet”, kündigt der Autobahnmeister am Donnerstag an. Nach Abschluss der Arbeiten, wenn die Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h wieder aufgehoben wird, hat auch der Blitzer seinen Dienst getan.