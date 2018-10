Bauträger für Konradinum-Neubau gefunden

Zur Errichtung des neuen Konradinum hat das Land Salzburg bereits im vergangenen Jahr in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Standort ein rund 4.000 Quadratmeter großes Grundstück angekauft. Der Preis betrug 880.000 Euro. Das bestehende Gebäude wird an die Gemeinde Eugendorf verkauft.

“Beim geplanten Neubau des Konradinum sind wir jetzt wieder einen wichtigen Schritt weitergekommen: In einem zweistufigen Verhandlungsverfahren für den Bauauftrag ist die Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft ‘die salzburg’ als Bestbieter hervorgegangen“, informierte Stöckl. Die Zustimmung der Abgeordneten zur Einräumung eines entsprechenden Baurechts wurde am Mittwoch im Salzburger Landtag ebenfalls eingeholt. Ziel sei es nun, den Vertrag mit dem Bestbieter möglichst rasch zu unterzeichnen und mit dem Bau des neuen Konradinum zu beginnen.

Alles neu im Konradinum

Eckpunkte des neuen Konradinum sind 36 Betreuungsplätze (statt bisher 35) in fünf Wohngruppen, zwei Kurzzeitbetreuungsplätze integriert in den Wohngruppen und ein Zimmer (mit zwei Plätzen) mit der Möglichkeit der Betreuung von jungen Beatmungspatienten. Zur gezielten Förderung und Beschäftigung der Bewohner sind Räumlichkeiten außerhalb der Wohngruppen vorgesehen. Dort finden während des Tages tagesstrukturierte Angebote durch Beschäftigung, handwerkliche und kreative Tätigkeiten, basale Förderungen und Therapien statt. In der tagesstrukturierten Betreuung sollen zusätzlich zu den Bewohnern des Konradinum auch Betreuungsplätze für rund zehn externe Personen geschaffen werden.