Der Bayer-Monsanto-Deal steht, doch der Kraftakt geht weiter

Der skandalbehaftete Name Monsanto wird eliminiert - © APA (dpa)

Am Ende ging alles ganz schnell: Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Bayer steht mit seinen Plänen, den US-Saatgutriesen Monsanto zu schlucken, kurz vor dem Ziel. 63 Mrd. Dollar soll das Vorhaben kosten, rund 54 Mrd. Euro. In wenigen Tagen, am 7. Juni, soll der Deal abgeschlossen werden. Der Firmenname Monsanto verschwindet dann.