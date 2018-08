Bayer und Rothbauer im EM-Semifinale über 200 m Brust

Die Brustlagen-Spezialisten Valentin Bayer und Christopher Rothbauer haben am Sonntag für die dritte und vierte Semifinalteilnahme österreichischer Schwimmer bei den Langbahn-Europameisterschaften in Glasgow gesorgt. Beide schafften dies über die 200-m-Distanz, sie stiegen als Elftschnellster bzw. 15. in die Top 16 auf. Um den Finaleinzug ging es am Sonntag ab 18.49 Uhr MESZ.

Besonders stark präsentierte sich Bayer. In 2:11,73 verbesserte er nicht nur seinen knapp ein Jahr alten österreichischen Junioren-Rekord um 79/100, sondern rückte der mehr als 17 Jahre alten österreichischen Bestleistung von Maxim Podoprigora bis auf 64/100 nahe. "Es war ein perfektes Rennen", jubelte der 18-Jährige. "Ich hatte das Glück, mich an der Nebenbahn anhängen zu können. Es war am Limit." Der SU-Mödling-Athlet glaubte aber daran, noch zusetzen zu können. Das meinte für sich auch Rothbauer, er kam auf eine Marke von 2:12,61. Die Freude über den Aufstieg war auch bei ihm groß: "Ich bin drinnen, das ist cool und fühlt sich gut an." Johannes Dietrich belegte mit 2:14,30 Platz 28: "Vom Gefühl her habe eigentlich geglaubt, dass ich schneller bin. Schade", erklärte der 24-Jährige. Auch für Bernhard Reitshammer über 100 m Rücken wurde es nichts mit dem Weiterkommen, als 21. mit persönlicher Bestzeit von 55,06 Sekunden aber nur um 17/100. Nachdem er die 55er-Marke nicht wie angepeilt geknackt hat, möchte der Tiroler nun am Dienstag über 50 m Brust ins Semifinale. "Dazu muss ich sicherlich persönliche Bestzeit schwimmen." Persönliche Bestzeiten gelangen auch Marlene Kahler und Lena Kreundl über 200 m Kraul. Die 17-jährige Kahler war in 2:02,02 als 31. um 8/100 und einen Platz besser als ihre Teamkollegin. Während Kreundl ihr Rennen als perfekt bezeichnete, war Kahler mit sich unzufrieden. "Ich wollte unter 2:01 schwimmen. Am Ende konnte ich nichts mehr zulegen." Lena Opatril wurde mit 2:03,72 Min. 47. Claudia Hufnagl verzichtete krankheitsbedingt auf 200 m Delfin. (APA)