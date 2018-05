Bayerische Feuerwehr rettet Kuh von Baugerüst

Das Tier hatte sich auf ein Baugerüst verirrt. (Symbolbild) - © APA/Barbara Gindl

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte am Wochenende eine Feuerwehr in Bayern zu absolvieren. Eine Kuh hatte sich auf ein Baugerüst verirrt. Das Jungrind habe am Abend des Almauftriebs das Abenteuer gesucht und sei auf ein Gerüst an der Arzmoosbrücke an der kurvenreichen Sudelfeldstraße in der Nähe von Bayrischzell gestiegen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Flintsbach auf Facebook.