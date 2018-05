Bayern: Frau von Maibaum-Spitze erschlagen

Nach dem Aufstellen des Maibaums in der mittelfränkischen Gemeinde krachte die Spitze zu Boden und traf die Frau. Der verletzte Bub wurde in ein Spital gebracht. Ein Notarzt versuchte noch vergeblich die 29-Jährige zu reanimieren, sie verstarb noch am Unfallort.

Tragischer Unfall beim Maibaumaufstellen

Ursache für das Unglück könnte nach ersten Einschätzungen eines Polizeisprechers eine Windböe gewesen sein, die das obere Drittel des geschmückten Maibaums abbrach. Möglicherweise, so der Sprecher, könnte zuvor der etwa 20 bis 25 Meter hohe Baum beim Aufstellen zu stark gebogen worden sein, so dass der Stamm angeknackst wurde.