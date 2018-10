Bayern-Krise verschärft – Kovac: “Ich kenne die Mechanismen”

In zwei Wochen "from Hero to Zero" - © APA (AFP)

Deutschlands Fußball-Meister Bayern München ist schon früh in der Amtszeit von Neo-Trainer Niko Kovac in eine Krise gerutscht. Eine bittere 0:3-Heimniederlage am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach ist der vorläufige Tiefpunkt. Vier Pflichtspiele in Folge sind die Bayern bereits sieglos. Der Rückstand auf den ungeschlagenen Tabellenführer Borussia Dortmund beträgt vier Zähler.