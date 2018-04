Bayern wollen Grenzschutz zu Österreich und Tschechien verstärken

Markus Söder will mehr Personal an die Grenze schicken. (Archivbild) - © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Die geplante bayerische Grenzpolizei soll nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) keine hoheitlichen Aufgaben von der Bundespolizei übernehmen. “Ziel ist eine kooperative Zusammenarbeit. Das ist eine Chance, noch besser mit der Bundespolizei zusammenzuarbeiten”, sagte er am Mittwoch beim Besuch einer Polizeistation in Piding an der Salzburger Grenze.