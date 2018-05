Polizei nahm voreilige Pfingsturlauber ins Visier - © APA (dpa)

Die Polizei in Memmingen im Allgäu hat vor Pfingsten ein Augenmerk ihrer Kontrollen auf Schulschwänzer gelegt. Die Beamten prüften am Allgäu Airport, ob sich Eltern mit schulpflichtigen Kindern schon vor Beginn der Ferien auf den Weg in den Urlaub machten.