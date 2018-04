BBU Salzburg feiert kampflosen Klassenerhalt

Die BBU Salzburg wird auch kommende Saison in der 2. Basketball-Bundesliga antreten, bestätigte die Bundesliga am Donnerstag auf S24-Anfrage.

Keine Absteiger aus Bundesliga

Das ist eine der Konsequenzen, die sich aus einer Klage des Erstligisten UBSC Graz gegen die Liga ergeben hat. Der Letztplatzierte der 1. Liga muss keine Relegation gegen die DC Timberwolves (2. Liga) spielen. Die Wiener werden bei Erfüllung der Lizenzkriterien somit kampflos in Österreichs höchste Spielklasse dürfen. Nach dem freiwilligen Rückzug von Basket2000 wird es dementsprechend nun zwei freie Plätze in der 2. Liga geben, eine Relegation ist somit nicht mehr nötig.

BREAKING NEWS: Die Wölfe sind sportlich erstklassig! Wenn die Lizenzkriterien erfüllt werden, spielen die Wolves nächste Saison in der ADMIRAL Basketball Bundesliga! https://t.co/7Od0OEbBC1 — D.C. Timberwolves (@DC_Timberwolves) 25. April 2018

BBU Salzburg vor Saisonabschluss

Trotzdem will die BBU im letzten Saisonspiel in der Sporthalle Liefering die Wörthersee Piraten biegen. “Dass wir jetzt fix in der Liga bleiben freut uns einerseits, andererseits wäre eine sportliche Entscheidung natürlich schöner gewesen. Speziell aus dem Grund möchten wir am Sonntag gewinnen und werden noch einmal alles geben”, fordert BBU-Obmann Harald Bründlinger von seinen Mannen.