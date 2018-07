Robin Seidl mit neuem Partner erfolgreich - © APA

Die Beach-Volleyballer Robin Seidl/Philipp Waller haben auch beim 3*-World-Tour-Turnier der Beach-Volleyballer in Tokio das Viertelfinale erreicht. Die Haiyang-Sieger der Vorwoche setzten sich am Freitag in der Zwischenrunde gegen die Australier Rosenthal/Budinger 2:1 (-18,17,17) durch, im Achtelfinale feierte das erst unlängst formierte Duo ein glattes 2:0 (12,19) gegen die Türken Urlu/Mermer.