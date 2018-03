Bedingte Haftstrafen für Anzünden der Wiener Marx-Halle

Verursacher des Brandes für Millionenschaden haftbar - © APA (MA 68 LICHTBILDSTELLE)

Weil es bei einer Geisterbeschwörung im September 2017 die Marx-Halle in Wien-Landstraße in Brand gesteckt hatte, ist ein Pärchen am Dienstag am Bezirksgericht Innere Stadt zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden. Schwerwiegender als die neun Monate für den 20-Jährigen und die sieben für seine Freundin dürfte allerdings der Millionenschaden sein, für den sie haftbar sind.