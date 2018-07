Bedrohliche Pflanzenarten in Salzburg und wie man sie beseitigt

Neophyten wurden hauptsächlich als Bienenweide, Zierstaude oder Sichtschutz nach Europa gebracht, wo sie sich nun sehr stark vermehren. Das Land Salzburg informiert in der neuaufgelegten Broschüre “Neophyten – Merkmale, Probleme, Maßnahmen”, welche Arten von Neophyten es gibt, wieso einige dieser Arten eine Gefahr für Natur und Mensch darstellen und was man dagegen tun kann. HIER könnt ihr sie downloaden.

Beseitigung von Neophyten gestartet

Vor wenigen Tagen wurde in Koppl (Flachgau) am Rand der Gruberfeldsiedlung eine beträchtliche Menge an Riesen-Bärenklau, eine Neophyten-Art, entfernt. Hier ist die problematische Pflanzenart beispielsweise durch achtlos aus einem Garten deponierte Abfälle in die freie Natur gelangt.

“Die gründliche und für alle freiwilligen Helferinnen und Helfer anstrengende Maßnahme war hier dringend notwendig. Die Fläche befindet sich nur wenige Meter neben einem Spielplatz”, erklärte die neue Naturschutzlandesrätin Maria Hutter (ÖVP) dazu. “Sieben ehrenamtliche Mitglieder der Salzburger Berg- und Naturwacht beseitigten gemeinsam mit fünf Mitgliedern der Österreichischen Bundesforste mit spezieller Schutzkleidung dieses Vorkommen.”

Beseitigung nur durch geschultes Personal

Der aus dem Westkaukasus stammende Riesen-Bärenklau wird wegen seiner Wuchskraft und der Größe seiner Blütenstände, die Höhen bis deutlich über drei Meter erreichen, auch Herkulesstaude genannt. Die Beseitigung sollte nur durch geschultes Personal und mit geeigneter Schutzkleidung erfolgen. Die Pflanze ist nicht ohne Grund nach dem unbesiegbaren griechischen Helden benannt. Der Saft des Riesen-Bärenklaus enthält giftige Inhaltsstoffe. Diese verursachen bei Berührung und Sonneneinstrahlung schwere Hautentzündungen und Verbrennungen.

Haut, Augen und Atemorgane schützen

Neben der Haut müssen auch die Augen und die Atemorgane geschützt werden. Denn bei der Entfernung brechen oft Teile der Pflanze ab. Auch die feinen Härchen des Bärenklaus können eingeatmet werden. An heißen Tagen werden zudem Stoffe von der Herkulesstaude an die Umgebung abgegeben. Dadurch können Atemnot oder akute Bronchitis auftreten.