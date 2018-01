Beeindruckendes Video zeigt Salzburger Silvesterfeuerwerk von oben

Aufgenommen wurde das Video vom Startplatz der Paragleiter am Gaisberg aus. “Wir haben die Party am Gaisberg eröffnet und wieder geschlossen”, erzählt Michael Leitner im Gespräch mit SALZBURG24. Um 21 Uhr fuhr er mit seiner Freundin bereits auf den Salzburger Hausberg, um den späteren Straßensperren zuvorzukommen. Nach stundenlangem Ausharren begann er um 23.50 mit den Aufnahmen, ehe er um 00:30 Uhr die Bilder im Kasten hatte und als letzter die Rückreise vom Gaisberg antrat.

Michael Leitner hatte bereits mehrmals mit spektakulären Salzburg-Videos ausgezeigt: Ende Jänner 2017 hielt er die nebelige Abendstimmung am Gaisberg fest. In „One Night in Salzburg“ zeigte er die Landeshauptstadt 2015 von seinen schönsten Seiten.