Befürwortet ihr eine bindende Volksabstimmung über den Ausbau der Mönchsberggarage?

Geht es nach der Bürgerliste soll es eine Abstimmung zum Garagenausbau geben. - © Stadt Salzburg/Archiv

Martina Berthold von der Bürgerliste will eine bindende Volksabstimmung, die über den Ausbau der Mönchsberggarage entscheiden soll. ÖVP und SPÖ wollen weiter am im Gemeinderat beschlossenen Ausbau festhalten, auch die FPÖ verweist auf den Beschluss. Was meint ihr? Soll über den Ausbau der Mönchsberggarage eine bindende Volksabstimmung stattfinden? Stimmt ab im Meinungscheck!