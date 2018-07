Begegnungszone in der Wiener Lange Gasse eröffnet

Feierliche Eröffnung der verkehrsberuhigten Lange Gasse - © APA

Die Begegnungszone in der Wiener Lange Gasse ist Realität. Ein rund 150 Meter langer Abschnitt der Gasse – jener Teil zwischen Josefstädter Straße und Hugo-Bettauer-Platz – wurde in den vergangenen Monaten neu gestaltet und auf ein Niveau angehoben. Am Donnerstag wurde die verkehrsberuhigte Zone offiziell eröffnet.