Ryanair-Flieger könnten am Boden bleiben - © APA (dpa)

Im Streit um bessere Arbeitsbedingungen beim Billigflieger Ryanair droht eine Zuspitzung: Sowohl die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) als auch Ryanair informieren am Mittwoch in Frankfurt über ihr weiteres Vorgehen. Streiks in Deutschland noch in dieser Woche sind wahrscheinlicher geworden, nachdem Ryanair laut VC bis Montagabend “kein verhandlungsfähiges” Angebot vorgelegt hat.