Bei Suchaktion in Seekirchen 52-Jährige überrollt: Taxilenker verurteilt

Am Landesgericht Salzburg ist am Montag ein 57-jähriger Taxilenker wegen grob fahrlässiger Tötung zu zehn Monaten Haft, drei davon unbedingt, verurteilt worden. Der Mann soll am 31. Mai 2017 in Seekirchen (Flachgau) bei der Suche nach einer vermissten Frau geholfen und die in einer Wiese liegende 52-Jährige irrtümlich mit dem Auto überrollt und getötet haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.