Beifahrer in Kastenwagen bei Unfall in Ried/Innkreis getötet

Ein 57-jähriger Beifahrer in einem Kastenwagen ist am Dienstagvormittag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw in Ried im Innkreis getötet worden. Drei weitere Personen wurden verletzt. Dem Zusammenstoß war ein Fahrfehler eines 79-jährigen Pkw-Lenkers aus dem Innviertel vorangegangen. Er war dem Kastenwagen ins Heck gefahren, woraufhin der Fahrer des Kastenwagens die Kontrolle verlor.