“Beispiellose” Abweichung Italiens von EU-Haushaltsregeln

Die EU-Kommission wirft Italien eine “beispiellose” Abweichung von den europäischen Haushaltsregeln vor. Die Abweichung sei “beispiellos in der Geschichte des Stabilitäts- und Wachstumspaktes”, schrieb die EU-Kommission am Donnerstag in einen Brief an die italienische Regierung und forderte Rom zu “Klarstellungen” bis Montagmittag auf.

Rom plant eine deutlich höhere Neuverschuldung als mit Brüssel vereinbart. Das Land hat mit 131 Prozent der Wirtschaftsleistung bereits jetzt die zweitgrößte Gesamtverschuldung der Eurozone nach Griechenland und muss für seine Kreditaufnahme steigende Zinsen zahlen. Der am Montag von Italiens Regierung verabschiedete Haushaltsentwurf sieht kostspielige Ausgaben unter anderem für die Einführung eines Grundeinkommens und Erleichterungen beim Pensionseintritt sowie eine Amnestie für Steuersünder vor. Für das kommende Jahr sieht der Plan ein Defizit von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung vor – deutlich mehr als die von der Vorgängerregierung versprochenen 0,8 Prozent. 2020 beträgt das Defizit demnach 2,1 Prozent. Im Jahr 2021 liegt es der Planung zufolge bei 1,8 Prozent. Der italienische Vizepremier und Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio reagierte heftig auf den Vorwurf der EU-Kommission. Die italienische Regierung sei über Brüssels Brief nicht überrascht. Sie sei zum Dialog bereit, doch "ein Land wie Italien kann kein Ultimatum dulden", sagte Di Maio in einem TV-Interview am Donnerstagabend. Die Regierung werde sich an ihre Pläne halten und den Haushaltsentwurf auch ohne Brüssels Zustimmung umsetzen. EU-Wirtschaftskommissars Pierre Moscovici traf am Donnerstagabend Wirtschaftsminister Giovanni Tria in Rom. Defizitpläne von 2,4 Prozent im kommenden Jahr seien unannehmbar. Italiens Wachstumsprognosen seien unrealistisch, mahnte der Franzose. Inzwischen tobt in Rom weiter die Polemik um das zum Haushaltsgesetz gehörende Steuerpaket, das laut Di Maio manipuliert wurde. Der Regierungsentwurf beinhaltet eine Amnestie für Steuersünder, die ihr Kapital ins Ausland gebracht haben, ohne es zu versteuern. Dieser Steueramnestie habe seine Fünf-Sterne-Bewegung nie zugestimmt. Di Maio forderte ein Treffen mit der Lega, um über diese Manipulation zu sprechen. Innenminister Matteo Salvini, Chef der rechten Lega, erwiderte, dass die vom Ministerrat am Montag verabschiedete Version des Steuerpakets die endgültige sei. "Das Steuerpaket bleibt so und wird nicht geändert", sagte Salvini. Die Opposition kritisierte die koalitionsinternen Divergenzen zwischen den beiden Regierungsparteien scharf. Die Debatte um die Durchsetzung der Defizit- und Schuldenziele begleitet die EU seit den 90er-Jahren. Der 1997 geschlossene Stabilitäts- und Wachstumspakt sollte übermäßiges Schuldenmachen verhindern und so den Euro stabil halten.