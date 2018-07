Belgien eroberte mit 2:0 gegen England den dritten WM-Platz

Belgien durfte im letzten Spiel nochmal jubeln - © APA (AFP)

Belgiens Fußball-Nationalmannschaft hat bei der WM in Russland Rang drei belegt. Die Mannschaft von Teamchef Roberto Martinez setzte sich am Samstag in St. Petersburg im bei den Spielern wenig beliebten “kleinen Finale” gegen England durchaus verdient 2:0 (1:0) durch. Die “Roten Teufel” schafften Historisches, schnitten noch besser ab als bei der WM 1986, als man Rang vier belegt hatte.