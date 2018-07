Belgien nach bestandenem Charaktertest heiß auf Brasilien

Die "Roten Teufel" wollen auf Erfolgswelle bleiben - © APA (AFP)

Kaum hatten sich die großen Emotionen nach dem 3:2 im Thriller gegen Japan gelegt, fieberten Belgiens Fußballer schon dem Viertelfinal-Schlager gegen Rekord-Weltmeister Brasilien entgegen. “Als kleiner Bub träumst du von solchen Spielen. Wir können das von der ersten Sekunde an genießen”, sagte Trainer Roberto Martinez vor dem Showdown mit dem fünffachen Champion am Freitag in Kasan.