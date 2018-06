Torjubel von Batshuayi - © APA (AFP)

Belgien hat sich für die Fußball-WM warm geschossen. Die “Roten Teufel” besiegten am Montag in ihrem letzten Test das ebenfalls für Russland qualifizierte Costa Rica in Brüssel mit 4:1 (2:1). Die Führung durch Bryan Ruiz in der 24. Minute drehten Dries Mertens (31.) und Romelu Lukaku (42.) noch vor der Pause. Nach Seitenwechsel besorgten erneut Lukaku (50.) und Michy Batshuayi (64.) den Endstand.