Belgien: Tritt Puigedemont für N-VA bei EU-Wahl an?

Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont ist nach seinem unfreiwilligen Aufenthalt in Deutschland mittlerweile nach Brüssel zurückgekehrt. Von hier aus will er weiter in ganz Europa für die Unabhängigkeit von Spanien werben. Nun wird in Belgien spekuliert, dass er für die flämische Nationalistenpartei Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) bei den EU-Wahlen im Mai 2019 antreten könnte.