Belgier Evenepoel ist Rad-Junioren-Doppelweltmeister

Der Oberösterreicher Jakob Reiter landete mit 18:15 Minuten Rückstand an der 57. Stelle. Sein Tiroler Teamkollege Martin Messner war schon in der Anfangsphase gestürzt und musste aufgeben. Auch Evenepoel war in einen Sturz verwickelt und verlor durch den Hinterrad-Defekt 70 Kilometer vor dem Ziel rund zwei Minuten. Doch schon im Anstieg nach Gnadenwald kämpfte er sich wie bei einem Bergzeitfahren vorbei an zurückfallenden Rivalen wieder an die erste Gruppe heran.

40 Kilometer vor Rennende vermochten ihm nur noch Mayrhofer und der Tscheche Karel Vacek zu folgen und die letzten 20 Kilometer gestaltete der künftige Profi des Teams Quick-Step zu einer Solo-Triumphfahrt. Auf der Ziellinie stieg er ab und hob jubelnd sein Rad in die Höhe.

