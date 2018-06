Belgische Studentin Zoé Brunet zur “Miss WM” gekürt

Zoé Brunet darf sich über 3.500 Euro freuen - © APA (dpa)

Die Studentin Zoé Brunet aus Belgien ist “Miss WM”: Die 18-Jährige aus der belgischen Universitätsstadt Namur gewann in der Nacht auf Samstag den Schönheitswettbewerb im Europa-Park in Rust bei Freiburg in Deutschland – sechs Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Für ihren Sieg erhielt sie 3.500 Euro.