Luftraum-Sperre traf Tausende Fluggäste aus und nach Belgien

Flughäfen blieben zum Teil zwangsläufig verwaist - © APA (AFP)

Mitten in der Ferienzeit sind Tausende Passagiere von Flugausfällen und -verspätungen in Belgien betroffen gewesen. Wegen technischer Probleme bei der Flugüberwachung Belgocontrol wurde der belgische Luftraum am Donnerstag für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Zeitweise wurde im “Clear the sky”-Modus operiert, wie das Unternehmen via Twitter mitteilte.