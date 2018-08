Belgrad-Fans feiern in Salzburg: Bilanz der Polizei

Bereits am Nachmittag versammelten sich hunderte Belgrad-Fans in der Altstadt. Gegen 17.30 Uhr startete vom Hanuschplatz aus ein rund zweistündiger Fanmarsch in Richtung Stadion. Laut Polizei beteiligten sich rund 1.000 Fans. Währenddessen wurde unerlaubt Pyrotechnik gezündet und außerdem ein Zaun beschädigt, resümierte die Polizei. Es kam auch zu zahlreichen Straßensperren und Anhaltungen, die bei den restlichen Verkehrsteilnehmern viel Geduld einforderten.

Elf Verhaftungen rund um Fußballspiel

Insgesamt führten die Beamten während des Großeinsatzes 37 Identitätsfeststellungen durch. Elf Personen wurden am Mittwochabend festgenommen – fünf davon wegen Zechbetrugs, zwei wegen Ladendiebstahls und vier wegen Verwaltungsübertretungen wie Ordnungsstörung und aggressives Verhalten. Des Weiteren gab es drei Anzeigen im Suchtmittelbereich.

Belgrad-Fans feiern CL-Erfolg in Salzburg

Die Stimmung nach dem Spiel war bei den Salzburgern klarerweise getrübt. Serbische Fans stürmten hingegen jubelnd den Rasen in Wals-Siezenheim (Flachgau). HIER findet ihr die Bilder aus dem Stadion. Auch im Stadtgebiet waren einige Autoskorsos zu beobachten. Von Seiten der Polizei gab es allerdings keinen Grund einzuschreiten. Es sei zu „keinerlei Vorfällen“ nach dem Spiel gekommen, heißt es in der polizeilichen Einsatzbilanz abschließend.