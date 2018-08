Beliebteste E-Autos der Österreicher nicht allzu teuer

Der BMW i3 kostet durchschnittlich 35.000 Euro - © AFP

Langsam aber stetig steigt die Zahl an Elektroautos in Österreich. Voriges Jahr waren immerhin 1,5 Prozent der Neuanmeldungen “elektrisch”. Eine aktuelle Auswertung von AutoScout24 für Österreich zeigt nun die zehn beliebtesten Modelle. Für die muss man zum Teil auch gar nicht so tief in die Tasche greifen.