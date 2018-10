“Benefizbacken” mit Promis zugunsten von Pro Juventute in Salzburg

Prominente Gäste und Kinder von Pro Juventute rührten, kneteten, backten und verzierten an diesem Abend Kekse nach Herzenslust. Die süßen Köstlichkeiten mit dem himmlischen Geschmack werden im Advent an Partner und Sponsoren von Pro Juventute verkauft. Das Geld kommt dem aktuellen Umbauprojekt in Hallein zugute.

Umbau im Jugendwohnhaus Hallein

Im Kinder- und Jugendwohnhaus am Hochgerichtweg in Hallein betreut das Sozialunternehmen der Kinder- und Jugendhilfe bereits seit 1978 junge Menschen. Durch ein großzügiges Umbauprojekt wird der Dachstuhl angehoben, wodurch das gesamte Dachgeschoss als vollwertige Wohnfläche genutzt werden kann. Jedes der acht Kinder wird dann ein Einzelzimmer erhalten. Geplant ist auch eine neue Küche mit Essbereich. Das Kostenvolumen für das Vorhaben in Hallein beträgt ca. 500.000 Euro. Baustart war Juli, die Fertigstellung ist für Ende des Jahres geplant.

Prominenz erstaunlich begabt

Als überraschend begabt zeigten sich dabei Künstler Günter Edlinger, Extremsportler Thomas Geierspichler, Triathlet Franz Höfer, Miss Austria 2018 Izabela Ion, Musiker Mandy Kirchmeyer, Fußball-Legende Otto Konrad, Boxlegende Conny König und ORF Moderator Thomas Mussger, “Strongman” Franz Müllner („Man braucht mich nur anschauen, dann weiß man, dass mir Kekse schmecken“), die Snowboarder-Weltmeisterinnen Claudia und Manuela Riegler sowie Musiker Ray Watts.

„Die Plätzchen sind nicht nur schön anzuschauen, sondern schmecken auch herrlich“, schwärmte Andrea Mayer, pädagogische Geschäftsführerin von Pro Juventute, und ergänzte: „Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Kekse wird unser Projekt ‚Mehr Platz für Kinder‘ in Hallein unterstützt.“