Benko hat bei s Immo Fuß in der Tür

Benko sicherte sich Kaufrechte

Der Tiroler Immobilienmilliardär Rene Benko mit seiner Signa Holding hat bei der börsennotierten s Immo den Fuß in der Tür. Er hat einen Deal mit dem Investor und s-Immo-Großaktionär Ronny Pecik abgeschlossen, der ihn dazu berechtigt, bis Ende 2019 22 Prozent der s-Immo-Aktien zu übernehmen. Die Aktionäre sind erfreut, der s-Immo-Kurs stieg am Freitag am frühen Nachmittag um knapp 3 Prozent.