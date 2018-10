“Vereinzelt findet man auch schon Tankstellen an denen die Preise für den Liter Super und Diesel gleich hoch sind oder der Dieselpreis sogar höher”, so der ÖAMTC am Mittwoch.

Der ÖAMTC erinnerte daran, nach Möglichkeit knapp vor Mittag zu tanken – Preiserhöhungen sind nämlich nur einmal täglich (um 12 Uhr) erlaubt. Preissenkungen sind jedoch jederzeit möglich.

(APA)