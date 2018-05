Benzin statt Diesel getankt: Autobrand in Nußdorf am Attersee

Mehr als 50 liter Superbenzin tankte der Mann in sein Dieselfahrzeug (Symbolbild). - © Bilderbox

Weil er unbewusst Superbenzin anstatt Diesel in sein Fahrzeug getankt hat, hat Samstagvormittag das Auto eines 82-jährigen Deutschen in Nußdorf am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) zu brennen begonnen.