Beratungen mit EU-Beitrittskandidaten in Wien

Die EU-Außenminister setzen am Freitag ihre Beratungen im Rahmen eines informellen Rates in Wien fort. Am zweiten Tag des sogenannten Gymnich-Treffens sind auch die Außenminister der EU-Beitrittskandidatenländer – Türkei, Serbien, Albanien, Mazedonien und Montenegro – eingeladen. Die Kooperation mit den Westbalkanstaaten steht somit auch im Zentrum der Gespräche.