Bereits 153 Verkehrstote im ersten Halbjahr in Österreich

In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, zwei Motorradlenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei fünf Verkehrsunfällen. Drei Verkehrstote gab es in Niederösterreich und je einen im Burgenland, Kärnten und Oberösterreich.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in jeweils einem Fall ein Alkoholmissbrauch und eine Vorrangverletzung. Zwei der fünf tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, ein Pkw-Lenker war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsbürger.

(APA)