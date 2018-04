Ein Ölfeld in Flammen - © APA (AFP)

Nach dem Brand auf einem Ölfeld in Indonesien hat sich die Zahl der Todesopfer auf 21 erhöht. Wegen schwerer Verletzungen mussten nach Angaben der Behörden am Donnerstag noch 38 Menschen in Krankenhäusern behandelt werden. Das Feuer war Mittwochfrüh in der Provinz Aceh auf einem Feld ausgebrochen, wo bis vor einigen Jahren Öl aus der Erde gepumpt worden war.