Bereits jeder dritte Neuwagen ein SUV, Boom hält an

Die bulligen Autos sind beliebter denn je - © APA (AFP)

Der SUV-Boom in Österreich hält laut VCÖ ungebremst an: Im ersten Quartal 2018 war bereits jeder dritte Neuwagen ein SUV oder Geländewagen. In den ersten drei Monaten seien 30.506 SUV und Geländewagen neu zugelassen worden, um ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der VCÖ am Donnerstag mit.