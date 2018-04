Bereits mehr als 300 Todesurteile gegen IS-Anhänger im Irak

Auch gegen ausländische IS-Anhänger wurden harte Strafen verhängt - © AFP

Im Irak sind bereits mehr als 300 Menschen wegen Mitgliedschaft in der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) zum Tode verurteilt worden. Wie die Justiz am Mittwoch mitteilte, verurteilte ein Gericht in Bagdad seit Jänner 97 Ausländer zum Tode und 185 weitere zu lebenslanger Haft.