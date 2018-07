Bergputzer sollten tunlichst schwindelfrei sein. - © FMT-Pictures/MW

Die steile Felswand des Mönchsbergs oberhalb des Klausentors im Salzburger Stadtteil Mülln hat sich beim Routinecheck durch die Bergputzer in den letzten Tagen in erfreulich gutem Zustand gezeigt. Die Arbeiten wurden deshalb bereits beendet, informiert die Landeshauptstadt in einer Pressemitteilung.