Bergputzer in Salzburg wieder im Einsatz

Die Bergputzer werden voraussichtlich bis 19. Juli die Wände des Mönchsbergs von losem Gestein säubern. Die Arbeiten finden im Bereich des Klausentors statt. Aus Sicherheitsgründen sind kurze Verkehrsanhaltungen nötig, die Sperren werden aber nicht länger als zehn Minuten dauern, kündigt die Stadt Salzburg am Montag in einer Presseinformation an. “Da die Mönchsbergwand an der Zufahrtsroute zum Salzburger Landeskrankenhaus liegt, ist mit Einsatzfahrzeugen vereinbart, dass diese rechtzeitig mit Folgetonhorn auf sich aufmerksam machen. Die Sperre wird dann raschest möglich aufgehoben, heißt es darin weiter.