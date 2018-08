Bergretter bergen erschöpfte Wanderer in Salzburg

Der Urlauber wurde mit einem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen. Laut Polizei war er um 11.30 Uhr in Saalbach-Hinterglemm zu der Wanderung aufgebrochen. Der Belgier wolle an diesem Tag eine 24 Kilometer lange Strecke zurücklegen und dabei 1.300 Höhenmeter bewältigen. Allerdings kam er langsamer voran als geplant.

Wanderer zu erschöpft für Abstieg

Weil er um 17.30 Uhr nur ein Drittel der Strecke hinter sich gebrachte hatte, entschloss er sich, ins Tal abzusteigen. Schließlich war er so erschöpft, dass er nicht mehr weiter konnte. Um 19.15 Uhr rief er seine Frau an, die dann die Einsatzkräfte alarmierte. 17 Bergretter aus Saalfelden beteiligten sich an der Rettungsaktion.

Wanderer in Radstadt und Sportgastein gerettet

In Radstadt (Pongau) wurde die Bergrettung zu einem erschöpften Wanderer in die Forstau gerufen. Sechs Bergretter trugen den 66-Jährigen in einer Universaltrage ins Tal. In Sportgastein (Pongau) suchten zehn Bergretter nach einer erschöpften Frau am Kreuzkogel. Die rund 60-jährige Österreicherin wurde um 16.05 Uhr geborgen und in einem Geländefahrzeug abtransportiert.

(APA)