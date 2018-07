Vermisster Bergsteiger (62) am Dachstein tot gefunden

Der Tscheche wollte am Samstag gemeinsam mit einer größeren Gruppe von der Adamek Hütte zum Dachstein aufsteigen, berichtete die Polizei Oberösterreich am Montag in einer Aussendung. Der 62-Jährige galt als erfahrener und konditionsstarker Bergsteiger. Für die Tour war er den Angaben der Zeugen zufolge sehr gut ausgerüstet.

Keine Rückkehr zum Treffpunkt

Auf dem Weg bog er alleine ab. Dies sei für seine Freunde nicht ungewöhnlich gewesen, da der Mann als “alpiner Freigeist” gelte, so die Polizei. Als er jedoch gegen 22 Uhr noch immer nicht auf der Adamek-Hütte eingetroffen war, gaben die Bergsteiger dem Hüttenwirt Bescheid. Aufgrund der Witterungsbedingungen und der Dunkelheit konnte die Suche im hochalpinen Gelände nicht sofort gestartet werden, weshalb die Alarmierung der Rettungskräfte erst am Sonntag um 7 Uhr erfolgte.

Wetter erschwert Suche am Dachstein massiv

Mit dem Polizeihubschrauber Libelle wurden die Einsatzkräfte dann zur Adamek-Hütte aufgeflogen. Dort musste die Suche witterungsbedingt am Boden durchgeführt werden. Diese gestaltete sich schwierig und kräftezehrend, da es oberhalb von 2.300 Meter dichten Nebel mit Wind und teilweise starkem Niederschlag gab. Die Suche musste am Nachmittag aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse abgebrochen und konnte erst am Montag wieder fortgesetzt werden.

(APA/S24)