Bergsteiger aus Gletscherspalte am Dachstein gerettet

Die Bergrettung Hallstatt hat am Dienstagabend einen 28-jährigen Bergsteiger aus einer Gletscherspalte am Dachstein geholt. Der Sportler war mit einem weiteren Mann (30 Jahre alt) und einer Frau (27 Jahre alt) am Weg vom Gipfel über den Randkluftabstieg zum Hallstätter Gletscher ausgerutscht und rund sieben Meter in eine der Bergschrundgletscherspalten gestürzt, berichtete die Bergrettung am Mittwoch.