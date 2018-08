Bergsteiger sitzen am Großvenediger fest: Schwierige Rettungsaktion

Im Morgengrauen erreichte der Rettungstrupp mit den Bergsteigern die Kürsingerhütte, von wo aus sie per Hubschrauber ausgeflogen wurden. - © Österreichischer Bergrettungsdienst

Zwei in Bergnot geratene Alpinisten sind in der Nacht auf Mittwoch am Großvenediger in Neukirchen (Pinzgau) von Bergrettern und Bergführern geborgen und zur Kürsingerhütte gebracht worden. Die beiden Deutschen, ein 75-jähriger Münchner und sein 15-jähriger Sohn, sind laut Polizei am Dienstag an einer schwierigen Schlüsselpassage am Nordgrat gescheitert.