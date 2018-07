Kaprun: Bergsteiger stürzt bei Kammerscharte ab

Der Absturz ereignete sich im Bereich der Fürthermoaralm (Symbolbild). - © Bilderbox

Ein deutscher Bergsteiger stürzte am Freitagnachmittag im Bereich der Kammerscharte in Kaprun (Pinzgau) ab. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu, berichtet die Salzburger Bergrettung in einer Aussendung.