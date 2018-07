Im Bereich des Heinrich-Schwaiger-Hauses auf rund 2.800 Meter Seehöhe kam es am späten Vormittag zu dem tragischen Unglück. Der Bergsportler stürzte rund 100 Meter in die Tiefe. Wie Schulz mitteilte, hätten die Einsatzkräfte vor Ort noch versucht, den Bergsteiger zu retten. Er sei jedoch noch an der Absturzstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Näheres ist bis dato nicht bekannt.

