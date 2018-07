Der Mann dürfte ausgerutscht sein. (Symbolbild) - © Bilderbox

Am Birnhorn (2.634 Meter) in den Leoganger Steinbergen ist am Sonntagvormittag ein 41-jähriger Mann rund 30 Meter abgestürzt. Der Einheimische dürfte auf einem Steig in der Südwand auf feuchtem Wurzelwerk ausgerutscht sein und konnte sich nicht mehr halten.